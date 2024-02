Viel zu staunen und viel zu lachen Die Römer waren hier längst nicht die Ersten

Ebenfalls viel Spaß bereitete der Matrone – so nannte man die römische Ehefrau – Marcia danach die Führung durch das römische Bad der Herrenfamilie. So wie wir heute den Komfort von Fußbodenheizungen zu schätzen wissen, wussten – so versicherte jedenfalls die Führerin – kannten auch die alten Römer solche Heizsysteme. „Aber anders als heutzutage nutzten hier alle Badegäste aus gutem Grund hölzerne Flip-Flops. Die römische Fußbodenheizung erhitzte die Böden nämlich bis zu 50 oder gar 60 Grad, da waren solche Holzsandalen zweckmäßiger als noch so schnelle Trippelschritte.“ Zu den behaglichen Raumtemperaturen in den verschiedenen Badebereichen trugen auch die schon von den Römern gern genutzten Doppelfenster bei, was jetzt einer Besucherin ein erstauntes „ach was“ entlockte.