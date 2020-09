Kein Volksfest im Oktober : Die Schengener Hinnchen tragen in diesem Jahr Masken

Schengen Corona sorgt für den Ausfall der Hunnefeier in Schengen. Den Hahn („Hunn“) kann sich aber jeder bestellen.

Der Brauch, am letzten Tag der Weinlese für den schnellsten Erntehelfer einen lebenden Hahn als Preis zur Verfügung zu stellen, lebt in Schngen seit einigen Jahren mit der „Hunnefeier“ (Hahnenfeier) wieder auf. Zudem haben die Gastgeber vom Syndicat d’Initiative (SI) Schengen für dieses Volksfest am dritten Sonntag im Oktober ein Rahmenprogramm gestrickt, das Jahr für Jahr tausende Besucher in den idyllischen Ort an der Obermosel lockte. In diesem Herbst hat die Corona-Pandemie den Organisatoren des Volksfestes einen Strich durch die Rechnung gemacht – keine Stände werden für Sonntag, 18. Oktober, in den Straßen aufgebaut, es wird keinen Fassanstich geben, ebenso kein Programm. Doch so ganz wollen sich die Gastgeber nicht geschlagen geben, wie sie schreiben. Zumindest die „Schenger Hinnchen“, die Hähnchen aus Keramik, soll es geben – wenn auch in limitierter Auflage. Mit Blick auf die Covid-19-Pandemie haben die beiden Künstlerinnen Nicole Huberty und Gaby Didier dem Federvieh nMasken verpasst – in den Farben der Euroflagge, goldene Sternchen auf blauem Hintergrund.