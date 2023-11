Crosslauf-DM in Perl Schlammschlacht sorgt für Begeisterung

Die Strecke am Perler Schengen-Lyzeum ist am Samstagnachmittag nicht mehr das, was sie noch Stunden vorher war. Wo morgens das Wiesengrün durchschimmerte, gibt jetzt matschbraun den Ton an. Kein Wunder, nachdem bei den 77. Deutschen Crosslauf-Meisterschaften das Gros der 869 Starter im Ziel ist. „Es war mit Sicherheit einer der härtesten Crossläufe, die ich je gelaufen bin“, schnauft Jan Lukas Becker. Der saarländische Hoffnungsträger musste der Strecke Tribut zollen und war im Hauptlauf als Siebter hinter den Erwartungen geblieben.