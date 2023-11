Crosslauf Für die Besten geht es von Perl nach Brüssel

Perl · Auf den Wiesen und Feldern hinter dem deutsch-luxemburgischen Schengen-Lyzeum wird am Samstag, 25. November, einiges geboten sein. Wo nebenan in der Schule sonst knapp 1000 Schüler unterrichtet werden, stellen sich an diesem Tag die besten Crossläufer Deutschlands dem Kampf um die deutschen Meister-Titel.

10.11.2023 , 16:59 Uhr

Jan Lukas Becker ist ein saarländischer Hoffnungsträger. Foto: Ida Osterman

Von David Benedyczuk

Um die 1000 Sportler werden erwartet, um in elf Wettbewerben der Jugend, der Aktiven und Senioren um die Medaillen zu wetteifern.