Crosslauf Wetter macht die Strecke noch schwieriger

Rund um das Perler Schengen-Lyzeum wird an diesem Samstag einiges los sein. Knapp 900 Sportler kämpfen bei der deutschen Crosslauf-Meisterschaft um die Titel bei Frauen und Männern. Der in seiner langen Version knapp 1,45 Kilometer lange Rundkurs wird allein durch die Massen an Läufern stark beansprucht. Dazu erschwert das verregnete Wetter der letzten Tage die Bedingungen. „Es regnet gefühlt seit acht Wochen ununterbrochen. Wir hoffen, dass es zumindest am Samstag halbwegs trocken bleibt“, sagt Organisationsleiter Werner Klein. Die Vorhersagen kündigen teilweise Schneefall an. „Es wird sehr matschig werden“, sagt der Bundestrainer Laufen/Gehen beim Deutschen Leichtathletik-Verband.