Es ist immer ein Sanitäter dabei Wünschewagen war bisher schon zu 270 Ausflügen unterwegs

Ein letztes Mal die Lieblingsband in einem Konzert erleben, noch einmal das Meer sehen oder vielleicht mit dem Lieblingsverein bei einem Fußballspiel im Stadion mitfiebern; die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) machen all dies möglich. Der Wünschewagen wurde ins Leben gerufen, um Menschen am Ende ihres Lebens einen letzten Wunsch zu erfüllen. Seit einigen Jahren fahren diese Wünschewagen bundesweit ihre Passagiere zu einem Ziel ihrer Wahl. So auch das Auto des ASB-Landesverbandes Saarland.