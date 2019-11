Wiesenhof bei Perl : Zu Besuch dort, wo die Milch herkommt

Tragende Säule der Saar-Landwirtschaft

Die Milchviehhaltung wie auf dem Wiesenhof in Perl ist die tragende Säule der saarländischen Landwirtschaft. Mit mehr als 38 Millionen Euro Jahresumsatz stellt die Milchproduktion hierzulande den größten Teil der Veredlungsbranche dar. Von den etwa 400 landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben, die es aktuell noch im Saarland gibt, leben derzeit 150 von der Milcherzeugung. Sie erzielen mehr als 50 Prozent des bäuerlichen Einkommens und stellen damit den wichtigsten Einkommenssektor der Landwirtschaftsbetriebe an der Saar dar.

In den letzten 20 Jahren hat sich der Bestand an milchviehhaltenden Betrieben um rund 60 Prozent verringert. Dabei haben die Betriebe heute im Schnitt deutlich mehr Tiere, so dass die Anzahl der Milchkühe im Saarland konstant geblieben ist. Die heimischen Milcherzeugerbetriebe produzierten im Jahr 2017 zirka 90 Millionen Kilogramm Milch.

Heute gehört Milch zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Die Milchwirtschaft selbst und die amtliche Lebensmittelüberwachung stellen sicher, dass diese Bestimmungen eingehalten werden. Somit gehören Milch und Milchprodukte zu den sichersten und gleichzeitig mit dem hohen Kalzium-Anteil zu den gesündesten Lebensmitteln, die auf dem Markt angeboten werden.