Schulabschluss in Perl : Das Abitur in der Tasche

Die Absolventen am Schengen-Lyzeum in Perl freuen sich über ihren Abschluss. Insgesamt haben 45 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden, 15 weitere Abiturienten gibt es im Wirtschaftszweig. Weiterhin haben 31 Schüler den Mittleren Bildungsabschluss erworben, zehn haben den Hauptschulabschluss erlangt. Den Abiturienten gratulierten ( l .u .) Minister Claude Meisch, (2. v. ), Minister Ulrich Commerçon und Schulleiterin Marion Zenner (r) Foto: Werner Krewer. Foto: Werner Krewer

Die Absolventen, die am Deutsch-Luxemburgischen Schengen-Lyzeum in Perl ihre Hochschulreife erworben haben, freuen sich über ihren Abschluss. Insgesamt haben an der Obermosel 45 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden, 15 weitere Abiturienten gibt es im Wirtschaftszweig.

