Crosslauf: Saarlandmeisterschaft in Perl Wenn am Geburtstag der Mann mit dem Hammer kommt

Strahlender Sonnenschein liegt am Samstagmittag über dem Gelände hinter dem Perler Schengen-Lyzeum. An jenem Ort, wo drei Wochen zuvor im Dauerregen die deutschen Crosslauf-Meisterschaften mit fast 900 Teilnehmern über die Bühne gegangen waren, lud der gastgebende Athletic Perl zum zweiten Mal zu seiner Cross-Veranstaltung, bei der zudem die Saarlandmeistertitel in dieser Disziplin vergeben wurden.