CDU Perl nominiert Bürgermeisterkandidaten CDU in Perl setzt wieder auf Ralf Uhlenbruch

Weit über 50 Projekte sind nach den Ausführungen von Uhlenbruch in seiner ersten Amtszeit umgesetzt worden. Als Beispiel nannte er den Sportplatz in Perl: Den Spatenstich hierfür kündigte er für die nächsten Wochen an. Damit sei der Weg für die Umsetzung der weiteren Module frei. Auf vier Millionen Euro schätzt er die Investitionen in die grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße in Perl. Als weiteres Projekt nannte er die Instandsetzung des Vereinshauses in Perl. Die Renovierung des Grundschulgebäudes in Perl kostet nach seinen Worten eine Million Euro, der Bau des Sportlerheimes in Besch 400 000 Euro. Wichtig sei ihm auch die Schaffung von Neubaugebieten. So habe man neues Bauland in Tettingen-Butzdorf, Sinz, Oberperl und Oberleuken ausgewiesen.