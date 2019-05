Wahlanalyse Perl : Böse Überraschung für die CDU

Perl Christdemokraten büßen absolute Mehrheit im Perler Gemeinderat ein. Grüne legen stark zu, ein rot-grünes Bündnis an der Obermosel ist rechnerisch möglich.

Eine böse Überraschung hatte der Wahlsonntag für die CDU in der Gemeinde Perl parat: Ausgerechnet in ihrer Hochburg an der Obermosel kam den Christdemokraten die absolute Mehrheit im Gemeinderat abhanden. Zwar verlor die Partei gegenüber der Wahl 2014 nur etwas mehr als 100 Stimmen. Weil aber die Grünen stark sowie SPD und FDP leicht zulegten, bedeutete das in der Endabrechnung den Verlust von drei der bislang 14 Ratssitze. Damit war die absolute Mehrheit in dem 27 Köpfe zählenden Gremium perdu.