Wechsel an der Spitze Christian Schramm neuer Grünen-Sprecher in Perl

Weiter auf der Tagesordnung standen Berichte aus dem Gemeinderat, in dem die vier Grünen-Mitglieder Christian Schramm, Hans-Peter Duhr, Christian Krupp und Karl Raczek vertreten sind. Einen Einblick in ihre Arbeit gaben die Mitglieder der Ortsräte von Perl, Besch und Büschdorf. Thema waren auch die Perspektiven der weiteren Arbeit in der Gemeindepolitik. Nach Mitteilung der Grünen soll der Klimaschutz weiter als Kernkompetenz in den kommunalen Gremien sowie im kommenden Kommunalwahlkampf in den Vordergrund gestellt werden.