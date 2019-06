Borg : Die Römer laufen am Mittwoch an der Villa Borg um die Wette

Die Römer laufen am Mittwoch an der Villa Borg um die Wette

Borg Zum Römerlauf auf dem Vila-Borg-Trail lädt die Römische Villa Borg für Mittwoch, 26. Juni, ein.

Neu ist in diesem Jahr der Mannschaftswettbewerb „Legionen-Trail“. Dabei sind Teamgeist und Zusammenhalt gefragt. Drei Läufer bilden gemeinsam eine Legion (Mannschaft). Der erste Läufer startet mit dem großen Hauptfeld und absolviert alleine die erste Runde. Nach den ersten 4,5 Kilometer steigt der zweite Läufer ein. Gemeinsam nehmen sie die zweite Runde in Angriff. Am Ende der zweiten Runde kommt der dritte Läufer hinzu. Zu dritt absolviert nun die komplette Legion die letzte Runde. Natürlich muss die Legion am Ende gemeinsam das Ziel erreichen.