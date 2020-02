Die Reanimierung der Grundschule in Besch ist immer wieder Thema im Perler Gemeinderat. Foto: rup

Perl Die Mehrheit im Perler Gemeinderat machte Druck in Sachen Bescher Grundschule: SPD stellte erweiterten Forderungskatalog auf.

Einen erweiterten Forderungskatalog für die Grundschule in Besch hat SPD-Fraktionschef Michael Fixemer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorgelegt. Sein Vorstoß geht über die Punkte hinaus, auf die sich der Finanz-, Personal- und Bildungsausschuss Ende Januar geeinigt hatte. So ist laut Fixemer das Gebäude der Grundschule, vorausgesetzt es gibt eine Freigabe der unteren Bauaufsicht, „bis zur abschließenden Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für Vereine und Gruppen aus Besch herzurichten“.