Bio-Frisch-Markt öffnet in Perl : Alles Bio: Obst, Wein und über 70 Sorten Käse

Marktleiter Kai Schonert beim Einräumen der Regale in Perl Foto: Kurt Petry

Perl In der Bahnhofstraße in Perl eröffnet am Donnerstag ein Bio-Frischmarkt an neuem Standort wieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Petry

Der Bio-Frisch-Markt eröffnet an diesem Donnerstag, 26. November, um 9 Uhr in Perl in der Bahnhofstraße 95-97 (am „alten Rewe“). Wegen Corona verzichtet man auf eine große Eröffnungs-Party; in ganz kleinem Rahmen – unter anderem mit Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch – geht die Neueröffnung über die Bühne.

Vier Jahre lang gab es den Bio-Frisch-Markt bereits in Perl, einige Meter unterhalb des jetzigen Standortes. Weil der Pachtvertrag ausgelaufen war, musste die Familie Leimroth als Betreiber den Laden im März 2019 schließen. Durch die Umgestaltung des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße wurde eine Fläche von rund 400 Quadratmetern frei – diese hat die Familie Leimroth angemietet. Und dort öffnet nun der zehnte Bio-Frisch-Markt im Saarland.

In Perl sind bei der Eröffnung sechs Mitarbeiter beschäftigt. „Es sollten eigentlich neun sein“, meinte Marktleiter Kai Schonert. „Aber auf dem Arbeitsmarkt konnten bisher die noch fehlenden drei Mitarbeiter nicht gefunden werden.“ Insgesamt beschäftigte die Familie Leimroth in den zehn Läden 80 Mitarbeiter. „Frische Auswahl und faire Preise, bei uns hier im neuen Perler Markt findet man alles für den täglichen Bedarf an Bio-Lebensmitteln, sorgfältig ausgewählt und mit transparenter Herkunft“, sagte Marktleiter Schonert. Mit dem Sortiment aus circa 4500 Artikeln bietet der Laden nicht nur frisches Obst und Gemüse aus der Region, sondern auch täglich frische Backwaren der Bäckerei Olk, exquisite Bio-Weine aus aller Welt – auch vom Bio-Weingut Ollinger-Gelz aus Sehndorf –, eine vielfältige Auswahl von Milchprodukten sowie viele Produkte für eine vegane und glutenfreie Ernährung. Eine Käsetheke bietet über 70 Käsesorten. „Mit unseren ‚Bio für den Tag’-Artikeln erhalten die Kunden zudem circa 300 Produkte des täglichen Lebens in Bio-Qualität zu günstigen Preisen“, sagt Marktleiter Kai Schonert. Die Mitarbeiter stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.