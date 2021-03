Bilanz für das Jahr 2020 : Wehrleute aus Borg sind 32 Mal ausgerückt

Borg 18 Brände und einige weitere Dinge standen 2020 für die Feuerwehr des Perler Ortsteils an. Der Löschbezirksführer zieht Bilanz.

Der Löschbezirk Borg der Freiwilligen Feuerwehr Perl wurde im Jahr 2020 zu 32 Einsätzen gerufen. Davon waren 18 Brandeinsätze – unter anderem ein Scheunen- und Stallbrand in Tünsdorf und ein Dachstuhlbrand in Perl, ein Küchenbrand in Oberleuken, ein Zimmerbrand mit Personenrettung in Perl und ein Traktorbrand. Fünf Mal wurde man zu technischen Hilfeleistungen alarmiert, darunter Verkehrsunfälle oder auch die Beseitigung einer Ölspur, und neun Mal gab es einen Fehlalarm. Die gesamte Einsatzdauer betrug 37 Stunden und 20 Minuten.

Die Gründung der ersten Feuerwehr in Borg erfolgte im Jahre 1851. 1948 stand die Neugründung der Wehr nach dem Zweiten Weltkrieg mit 34 jungen Borger Männern an. 1953 wurde das erste Fahrzeug angeschafft, der heutige Oldtimer Citroën 9CV. 1976 erfolgte die Gründung der Jugendwehr im Rahmen des 125-jährigen Bestehens. 2000 begannen der Umbaumaßnahmen des Gerätehauses, wobei die Wehrleute sehr vieles in Eigenleistung erstellt haben. 2004 endeten die Arbeiten.

Auch im dörflichen Leben sind die Feuerwehrleute sehr aktiv. So wird alljährlich der Maibaum im Wald geschlagen und dann im Ort aufgestellt. Das Feuerwehrfest wird immer am dritten Juli-Wochenende ausgerichtet und am zweiten Adventssonntag werden Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten. Normalerweise. Doch im Corona-Jahr 2020 musste man notgedrungen den Veranstaltungskalender geschlossen halten. Als Mitbegründer der Internationalen Feuerwehrsternfahrt vor etlichen Jahren nimmt der Löschbezirk Borg immer an allen im Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden Veranstaltung mit einer Abordnung teil. Die letzte Sternfahrt fand vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 im Gasteiner Tal in Österreich statt.