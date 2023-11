SG Obermosel seit 30 Monaten ungeschlagen Endet am Sonntag eine der längsten Erfolgsserien im Land?

Es ist eine Serie, die im Saarland wohl ihresgleichen sucht: Seit mehr als 30 Monaten sind die Fußballer der SG Obermosel in Punktspielen ungeschlagen. Das Team von Trainer Michael Nilles beendete die vergangenen zwei Jahre in der Kreisliga A Untere Saar ungeschlagen und stieg in die Bezirksliga Merzig-Wadern auf. Zum Saisonstart nannte der Trainer einen einstelligen Platz als Saisonziel. Und auf einem einstelligen Platz steht sie nun auch – nämlich auf dem Ersten.