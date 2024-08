Den antiken Lifestyle hautnah erleben Spektakulär war’s wieder bei den Römertagen

„Ich habe für jedes Wetter eine ganze Kiste römischer Bekleidung dabei“, erzählt Philipp Kampfmann in seiner leichten Tunica, dem Grundkleidungsstück zur römischen Zeit. Dieser Überwurf konnte im Zwiebellook für kältere Tage mit Wollumhängen ergänzt werden. Philipp Kampfmann ist Römer und Geschichtslehrer und engagiert sich in dem Verein „Vigilia Romana Vindriacum“, der 1997 in Wintrich gegründet wurde. Die Mitglieder wollen das Leben in der frühen Kaiserzeit, 27 vor Christus ab Kaiser Augustus, vermitteln. Die Vigilia hat eine kleine Abordnung Soldaten dabei und präsentiert die Geschichte des römischen Weinbaus.