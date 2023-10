Diskussion im Vorfeld der Kommunalwahl Zwist im Gemeinderat Perl um Zahl der Wahlbezirke

Bei der Wahl des Bürgermeisters sowie der Kommunal- und Europawahl im kommenden Jahr wird es in der Gemeinde Perl nur noch drei Wahlbezirke geben. Das hat die Mehrheit von SPD- und Grünen-Fraktion im Gemeinderat beschlossen. So sollen Perl, Oberperl und Sehndorf zusammen einen Wahlbereich bilden, ebenso Besch und Nennig. Die Ortsteile Borg Büschdorf, Eft-Hellendorf, Oberleuken, Keßlingen, Sinz, Tettingen-Butzdorf und Wochern werden auf Wunsch von Grünen und Sozialdemokraten zu einem Wahlbezirk zusammengelegt. Damit hat laut SPD-Fraktionschef Michael Fixemer jeder der drei Wahlbezirke ungefähr die gleiche Anzahl an Wählern. Bei kleineren Wahlbezirken bestehe auch die Gefahr, dass erkennbar werde, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt hätten. Und kleinere Parteien haben nach den Worten von Grünen-Fraktionschef Christian Schramm die Möglichkeit, Wahlbereichslisten aufzustellen.