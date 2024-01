Fünfte Jahreszeit Bescher Narren feiern besondere Session

In Besch feiert man in dieser Narrenzeit ein närrisches Jubiläum: 5 x 11 Jahre BCC. Ein Foto aus dem Jahr 1929 belegt, dass Fastnacht in dem Perler Ortsteil schon eine lange Tradition hat. „Fursend“ wurde immer in irgendeiner Form bei Umzügen und Maskenbällen gefeiert. Der Umzug 1968 gab schließlich den Anstoß, dass einige Idealisten beschlossen, eine Kappensitzung durchzuführen. Nach dem Erfolg dieser ersten Kappensitzung am 19. Januar 1969 und dem Umzug einige Tage später, bei dem das ganze Dorf auf den Beinen zu sein schien, traf man sich schließlich am 9. März 1969 im Saal Kesten zur Gründung eines Karnevalsvereins. 36 Gründungsmitglieder wählten den Vorstand mit Hermann Kirch als ersten Vorsitzenden. Der Name des neuen Karnevalsvereins: Bescher-Carneval-Club (BCC). Als Vereinsfarben wurden Rot und Weiß festgelegt.