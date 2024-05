Eine Kükenschlüpfstation war mit dabei Gelungenes Frühlingserwachen auf dem Land

Schon zu Beginn des Festes am Morgen hatten sich etwa 200 Besucher zum Wortgottesdienst und zur Segnung der Tiere eingefunden, und während des Tages tummelten sich viele, viele Hunderte von Besuchern am Schuppen und den angrenzenden Wiesen in der Wingertstraße in Tettingen-Butzdorf. Die Familie Kütten hatte mit Hilfe von etlichen Mitstreitern im Schuppen und auf dem Außengelände verschiedene Gatter eingerichtet, wo sich die unterschiedlichsten Groß- und Kleintiere präsentierten. Vor allem die Kinder, aber auch die Erwachsenen konnten sich hier auf dem Lande mit seinen hier lebenden Tieren anfreunden. Ein besonderer Hingucker und Anziehungspunkt war eine ganztägige Kükenschlüpf-Station, wo die vielen Besucher beobachten konnten, wie die Küken aus den Eiern schlüpften. Und wie der Zufall es wollte, schlüpfte gerade ein Küken, als die Schirmherren der Veranstaltung, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, und Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch in dieser Station ankamen. Und die Ministerpräsidentin freundete sich gleich beim Streicheln mit dem Neugeschlüpften an.