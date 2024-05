Benefiz-Veranstaltung am Sonntag in Tettingen-Butzdorf Benefiz-Veranstaltung steigt am Sonntag

Am Sonntag, 5. Mai, werden Berthold Kütten und seine Frau Christa aus Sinz an ihrem Schuppen in Tettingen-Butzdorf und den angrenzenden Wiesen in der Wingertstraße ein großes Benefizfest unter Mithilfe einiger Vereine und Helfer durchführen. Der Erlös des „Frühlingserwachen auf dem Land“ geht als Spende an den Wünschewagen des ASB Saarland.