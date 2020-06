Kooperationsvertrag unterzeichnet : Schnelles Internet an der Obermosel möglich

Perl Kooperationsvertrag steht: Perl, Sehndorf und Oberperl könnten Glasfaser-Anschlüsse bekommen.

Insgesamt 1455 Haushalte und rund 140 Unternehmen können nach Worten von Inexio in den nächsten zwei Jahren vom Ausbau profitieren. „Heute ist ein wichtiger Tag für unsere Gemeinde“, war sich Bürgermeister Uhlenbruch sicher. „Die Datenautobahnen gehören in Zukunft zu den wesentlichen Infrastrukturen in unserer Gesellschaft und durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau von Inexio kommen wir hier in eine Super-Situation.“ Perl sei die erste Gemeinde im Saarland, in der Inexio einen flächendeckenden eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser bis zum Hausanschluss in Angriff nimmt. Im ersten Schritt werde Inexio die Nachfrage überprüfen. Notwendig für den Ausbau im zweiten Schritt seien 500 Verträge in Perl, 90 in Oberperl und 50 in Sehndorf. „Mit zahlreichen weiteren Kommunen sind wir aktuell in Gesprächen und ich bin mir sicher, dass wir in Kürze auch in anderen Kommunen aktiv werden“, ist Anja Genetsch überzeugt.