Sinz VON KURT PETRY

Vom Bescher Altersheim waren drei Alte in Schlappen und Kittelschürz „ausgebügst“, und da sie das Bürgerhaus offen fanden, schlüpften sie hinein und gaben so einiges Interessante zum Besten. Drei „kräftigen Damen“ aus dem rheinland-pfälzischen Beuren stellten fest: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“. Beim Auftritt der luxemburgischen „Nuetseilen“ (Nachteulen) versuchte der 60-jährige Sohn seiner 85-jährigen Mutter beizubringen, dass er eine junge Frau im Internet kennengelernt hatte. Bei der FoKi-Testgruppe Warenstift war die Begeisterung der Narren nicht mehr in den Griff zu bekommen. So hatte das Team die neue Ampelanlage, die nach dem Spitzbubenball in Sinz installiert werden wird, getestet. Nach einer zweiwöchigen Umschulung haben die beiden auch den Frisörsalon „FoKi plus GlaWe“ in Sinz eröffnet.