Fetter Donnerstag Zum Weitener Frühstück kamen jede Menge Hexen geflogen

Weiten · Traditionell am Fetten Donnerstag geht es rund in der Kaapenbauernhalle. So sehr, dass am Ende zwei Hexen sogar ihre Besen vergaßen.

09.02.2024 , 16:00 Uhr

Die Hexen in Weiten sind gut drauf. Foto: Kurt Petry

Von Kurt Petry

In Weiten waren mal wieder die „Hexen“ los. Was am Donnerstag, dem Fetten, andernorts der Greesentag oder die Weiberfastnacht ist, bei denen die „Weiber“ auf die Straßen gehen, ist in Weiten das Hexenfrühstück; die Wohnhäuser und Straßen sind leer – die Kaapesbauernhalle ist proppenvoll.