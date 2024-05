SG Obermosel gelingt Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga Spieler mit hellseherischen Fähigkeiten

Ein Blick zurück: Im Mai 2023, die SG Obermosel war gerade am Tag zuvor unbesiegt Meister in der Fußball-Kreisliga A Untere Saar geworden, traf die SZ einige der Spieler. Mit dabei: Torhüter Benedikt Koch und Mittelfeldspieler Justin Hübner. Und keck kündigten beide an: „Jetzt mischen wir die Bezirksliga auf und peilen die Landesliga an.“