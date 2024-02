300 Traktoren im Moselstädtchen Bauern demonstrieren über Grenzen hinweg

Am „EU-Geburtsort“ – gemeint ist natürlich Schengen – haben am Mittwoch Hunderte von Jungbauern aus Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland, die mit an die 300 Traktoren das Moselstädtchen angesteuert hatten, deutlich, dass sie sich jetzt im internationalen Schulterschluss mit ihren Forderungen in der europäischen Agrarpolitik endlich Gehör verschaffen wollen.