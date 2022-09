Deutsche Bahn : Gleisbauarbeiten in der Nacht geplant

Gleisbauarbeiten sind auf Strecke zwischen Perl und Nennig geplant (Symbolfoto). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Nennig Die DB Netz AG führt in den kommenden Tagen mehrmals Gleisbauarbeiten durch. Ein erster Termin für Arbeiten ist am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. September. Zwischen Perl und Nennig werden dann in der Nacht Arbeiten durchgeführt.

Diese Gleisbauarbeiten beginnen am Dienstag, 20. September, um 22 Uhr und laufen bis Mittwoch, 21. September, 6 Uhr. Weiterhin laufen auch am Folgetag von Mittwoch, 21. September, 22 Uhr, bis Donnerstag, 22. September, 6 Uhr, Arbeiten.

Weitere Bauarbeiten sind zudem für Mittwoch, 28. September, zwischen 2 und 3.30 Uhr vorgesehen. Dies geht aus einer weiteren Mitteilung der Deutschen Bahn hervor.