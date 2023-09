Arbeiten in Besch Sperrungen auf der Moselpromenade stehen bevor

Der Entsorgungsverband Saar (EVS) beginnt Ende dieses Monats mit der Sanierung des Hauptsammlers in Besch. Hierbei kommen zwei sogenannte grabenlose Verfahren zum Einsatz. Dabei muss die Asphaltdecke nur an einzelnen Einstiegspunkten geöffnet werden, wie der EVS mitteilt. In die Maßnahme investiert der Entsorgungsverband nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro.