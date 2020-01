Neujahrsempfang, Spielwochenende und mehr : Sportverein Besch feiert 100-Jähriges mit großem Programm

Besch Die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag starten an diesem Samstag mit einem Neujahrsempfang, der von einer Ausstellung begleitet wird.

Mit einem Neujahrsempfang am Samstag, 18. Januar, ab 16 Uhr wird das Jubiläum eingeläutet – mit Grußworten, Glückwünschen sowie Ehrungen für treue Mitglieder. Zum Unterhaltungsprogramm gehört eine Ausstellung über 100 Jahre SV Besch im Clubheim sowie Dia-Vorträge. Dazu wird ein Jubiläumstrikot 100 Jahre SV Besch vorgestellt, das erworben werden kann. Ein Beisammensein mit Musik, Getränken und Speisen schließt sich an.

Zudem leistet der Sportverein jährlich seinen Beitrag zur kulturellen Vielfalt im Ort an der Obermosel. „Über das Jubiläum hinaus wollen wir in all diesen Bereichen weiter bestehen, wachsen und allen Mitgliedern ein Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes geben“, sagt Bücher, und weiter: „Denn durch die schöne Lage im Dreiländereck sind Internationalität und Integration Werte für uns geworden, die im täglichen Vereinsleben selbstverständlich sind und unser Vereinsleben durchweg prägen.“