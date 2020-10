Ersatz zur Hunnefeier : Das „Hinnchen“ trägt Mundschutz

Das „Schenger Hinnchen“ mit Europa-Mundschutz wurde schnell zum Sammlerobjekt. Foto: Ruppenthal

Schengen Das „Schenger Hinnchen“ des örtlichen Syndicat d’Initiative (Verkehrsverein) kommt in diesem Jahr besonders gut an. Nach dem wegen der Corona-Pandemie die für Mitte Oktober geplante Hunnefeier in dem Obermosel-Grenzort ausfallen musste, erfreut sich dieses Trostpflaster in Form eines Keramikhühnchens mit der dazu passenden Flasche Wein (Preis: 25 Euro) einer großen Nachfrage.

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal