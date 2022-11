Bäcker und Winzer arbeiten Hand in Hand : Genussvoller „Straßenwahlkampf“: So arbeiten Bäcker und Winzer im Saarland bei Aktion „Brot & Wein“ Hand in Hand

Genussvoller „Straßenwahlkampf“: So arbeiten Bäcker und Winzer im Saarland bei Aktion „Brot & Wein“ Hand in Hand

Sehndorf Aktion „Brot und Wein“ endete mit Auszeichnung der Hauptgewinner in Sehndorf.

Mit einem genussreichen Abstecher an die schöne Obermosel klang dieser Tage die Aktion „Brot & Wein“ des Bäcker-Innungsverbandes Saar, des saarländischen Winzerverbandes und des Sparkassen- und Giroverbandes im Lande aus: In der Wein- und Sektmanufaktur Gerd Petgen in Sehndorf trafen sich alle Aktionspartner gemeinsam mit den Hauptgewinnern der Aktion, die im Sommer in allen Kreisstädten des Saarlandes und in der Landeshauptstadt Saarbrücken über die Bühne gegangen war. Dort hatten Bäckerei-Betriebe und Winzer aus unserem Land ihre schmackhaften Erzeugnisse der interessierten Öffentlichkeit an Aktionsständen vorgestellt.