Fest in Tettingen, Butzdorf und Borg Dieses Wochenende steht im Zeichen des Apfels

Heutzutage findet man Apfelwein überall auf dem Globus. Erzeugt wird er nicht nur in den meisten Regionen Europas, sondern auch in den USA, Mexiko, Kanada, Südafrika oder Japan und das unter verschiedenen Namen. Das Wort Viez stammt wahrscheinlich vom lateinischen Wort „Vice“ ab. Der Viez war also vermutlich der Ersatzwein für die einfachen Leute, hergestellt – damals wie heute – aus Äpfeln und Birnen. Der Viez, eine Erfolgsgeschichte, die jedes Jahr beim Äppelfeschd gefeiert wird – in Tettingen, Butzdorf und Borg. Es gibt reichlich Gelegenheit, sich direkt bei den Obstbauern oder auf dem Bauernmarkt in Borg mit Äpfeln, Kartoffeln und anderen Köstlichkeiten einzudecken, live beim Apfelsaft-Pressen oder Korbflechten dabei zu sein und den Tag in einer der Scheunen zünftig bei Livemusik ausklingen zu lassen. Typisches aus der Region steht auf der Speisekarte – Treipen, gebratene Blutwurst, und gekochtes Rindfleisch mit Remouladensoße, dem moselfränkischen Feiertagsessen. Auch Bauernschinken auf Brot oder vom Grill, Reibekuchen, Schwenker, Schnitzelspieße, Bratwurst und Pommes frites werden zubereitet.