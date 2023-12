Adventsleuchten in Weiten in der Vorweihnachtszeit Start für Adventsaktion: Weitener lassen ihren Ort aufleuchten

Das erledigen das Fastnachtsteam, die Jugendfeuerwehr und der Förderverein der Kita St. Hubertus Weiten. Die Kinder werden Adventslieder singen und alle können mitsingen. Am Freitag, 8. Dezember, greift der Angelsportverein eine alte Tradition der ehemaligen Metzgerei Maas wieder auf: Ab 18 Uhr findet an der ehemaligen Metzgerei Maas in der Lothringer Straße ein vorweihnachtlicher Abend statt, zu dem der ASV auch den Nikolaus bestellt hat.