Adventsfenster öffnet sich für den guten Zweck Das letzte Türchen dient dem guten Zweck

SINZ · Die Adventsfenster-Aktion in Sinz lädt am Tag vor Heiligabend an das Landgasthaus Birkenhof ein.

17.12.2023 , 16:00 Uhr

Hier das Garagen-Fenster fünf von Diana Zanon bei der Adventsfenster-Aktion: Der Nikolaus kam mit „Luigi“, seinem „alten Schlitten“, einem 500er-Fiat aus dem Jahre 1969 nach Sinz in die Straße Zum Tränkfeld. Foto: Kurt Petry

Von Kurt Petry

Zur Zeit öffnet sich in Sinz jeden Tag um 18 Uhr ein neues Adventsfenster. Bei dieser Adventsfenster-Aktion öffnet sich am Tag vor Heiligabend, Samstag, 23. Dezember, um 18 Uhr im Landgasthaus Birkenhof das 23. Adventsfenster. Bei diesem Anlass findet dann auf dem Parkplatz vor dem Landgasthaus „Birkenhof“ und im Biergarten auch wieder ab 18 Uhr in der Außengastronomie ein vorweihnachtliches Beisammensein statt. Es gibt Glühwein und Kinderpunsch vom Birkenhof, Waffeln werden von Berthold Kütten gebacken und die Feuerwehr wird Bratwürstchen auf dem Biergartengrill zubereiten – alles kostenlos.