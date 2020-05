Kostenpflichtiger Inhalt: Verkauf brachte rund 2000 Euro zusammen : Achtjährige aus Eft näht Masken für den guten Zweck

Die achtjährige Anna-Lisa näht für den guten Zweck Stoffmasken. Unterstützung erhält sie von ihrer Mama Birgit Dillschneider. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Eft Rund 2000 Euro hat Anna-Lisa Dillschneider aus Eft mit dem Verkauf von selbstgenähten Masken aus Stoff eingenommen. Das Geld spendet sie nun an mehrere Hilfsprojekte.

Ein letzter prüfender Blick, dann legt Anna-Lisa ihr Stoffviereck in die Nähmaschine. Sie legt den Hebel um, die Nadel fixiert und schon drückt sie auf das Pedal. Sekunden später surrt die Maschine los. Konzentriert schiebt Anna-Lisa den Stoff nach vorne und beobachtet, wie die Nadel den Faden mit dem Stoff verbindet. Lautlos reißt der Faden. „Warte“, wirft ihre Mutter ein, sie öffnet eine Klappe und fädelt den Faden wieder in Position, „jetzt kannst du weiternähen.“ Sofort macht sich Anna-Lisa wieder an die Arbeit. Jeder Handgriff sitzt bei der Achtjährigen und so ist die Stoffmaske schnell fertig.

Es ist nur eine von vielen, die Anna-Lisa Dillschneider in den vergangenen Wochen angefertigt hat. „Und wir sind immer noch dran“, ergänzt ihre Mama Birgit Dillschneider. Mehr als 450 Stück haben sie bislang genäht, ein Ende ist noch nicht in Sicht, „die Hochsaison ist aber vorbei“, vermutet Birgit Dillschneider.

Auf Facebook hatte sie am 21. März den Aufruf der Landfrauen aus Oberleuken zum Maskennähen für die Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen gesehen und gleich damit angefangen, ebenfalls welche zu fertigen. Dass diese jedoch binnen eines Tages bereits genug Masken hatten, war für Anna-Lisa kein Grund, die Arbeit einzustellen. Ihr kam schnell eine andere Idee, dank eines Beitrags in der Kinder-Nachrichtensendung Logo, die über ein Jugendzentrum in Kiptown, eines der ärmsten Viertel in Soweto in Südafrika, berichtete. Dort bekommen jeden Tag über 500 Kinder ein Essen gratis, doch wegen einer Corona-Ausgangssperre dürfen keine Kinder mehr zum Essen kommen. Die Folge: „Sie haben nichts zu essen“, sagt Anna-Lisa, die sich daraufhin entschloss zu helfen. „Ich will die Masken verkaufen und das Geld spenden“, sagt sie.

Fortan nahm die Maskenproduktion Fahrt auf. Für die schnitt Anna-Lisa Stoffvierecke zurecht und nähte diese zusammen. Dabei unterstützte ihre Mama sie und nähte manche Stücke vor, ehe sich die Schülerin um den Rest kümmerte. „Sie wuchs mit dem Nähen auf“, erinnert sich Birgit Dillschneider, schon früh schaute Anna-Lisa beim Nähen der Kinderkleider zu, ehe sie es selbst probierte. Auch in einen Nähkurs für Kinder ging sie. „Seitdem nähe ich viel schneller“, sagt Anna-Lisa, die aus alten Hemden und Stoffresten die Masken fertigte. Nur der Vorrat an Gummibändern wurde zwischenzeitlich knapp, doch Nachbarn konnten aushelfen.

Ursprünglich wollte sie sich in Eft an die Straße setzen und dort die Masken verkaufen, aber um mehr Menschen zu erreichen, ging sie zusammen mit ihren Großeltern, die auf dem Merziger Wochenmarkt ihre Honigprodukte verkaufen, auf den Markt. „40 Masken hatte ich beim ersten Mal dabei“, erinnert sich Anna-Lisa, „die gingen so schnell weg, dass Papa Nachschub bringen musste.“ Anfangs bot sie die Masken gegen eine Spende an, doch nachdem manche Abnehmer drei Masken mitnahmen, aber nicht mehr als einen Euro spendeten, verkaufte sie die bunten Masken für vier Euro pro Stück. Dreimal verkaufte sie in Merzig Masken, weitere erwarben der Bekanntenkreis der Familie und Kunden in der Bank, in der Birgit Dillschneider arbeitet.