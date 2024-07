Fest über mehrere Tage Sie haben in all der Zeit viele Erfolge gefeiert

Anfang der 70er Jahre regte sich in Weiten der Gedanke, einen Schützenverein zu gründen. Auf Initiative von Peter Dillenburger war es dann am 28. April 1974 soweit: 16 am Schießsport begeisterte Bürger aus Weiten und einige Vertreter von benachbarten Schützenvereinen fanden sich zur Gründungsversammlung im Gasthaus Scholtes ein und gründeten die „Leukbachschützen Hubertus Weiten“. Als Vorsitzender wurde der Initiator Peter Dillenburger gewählt, der die Leukbachschützen dann viele Jahre als Vorsitzender leitete.