Online-Kurs der Verbraucherzentrale Saar : Was bei der Erneuerung der Fenster zu beachten ist

Merzig-Wadern Verbraucherzentrale bietet kostenlosen Online-Vortrag am Dienstag, 26. Mai.

Einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Fenstererneuerung bietet die Verbraucherzentrale des Saarlandes am Dienstag, 26. Mai, von 17 bis 18.15 Uhr an. Nach Angaben der Verbraucherschützer ist die Fenstererneuerung eines der am häufigsten nachgefragten Themen in der Energieberatung. Damit keine Fehler bei dieser besonders teuren Sanierungsmaßnahme gemacht werden, will die Verbraucherzentrale bei der Auswahl und dem sachgerechten Einbau von Fenstern helfen. Was muss bei der energetischen Sanierungen eines Gebäudes und speziell der Fenster beachtet werden? Welches Dämm-Niveau gilt es zu erfüllen, um eine staatliche Förderung zu erhalten? Diese und weitere Fragen sollen in dem Vortrag beantwortet werden. Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und für die Teilnehmer kostenlos. Alles, was sie benötigen, sind eine stabile Internetverbindung über Computer, Tablet oder Smartphone mit aktuellem Browser.