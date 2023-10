OB Hoffeld zur SHG-Klinik Merzig „Werden völlig unverschuldet in diese finanzielle Verantwortung gedrängt“

Der Merziger Oberbürgermeister (OB) Marcus Hoffeld bedauert sehr, dass es im Zuge des laufenden Sanierungsprozesses zu Schließungen von Fachabteilungen im Klinikum Merzig kommen soll und dass Mitarbeiter der SHG direkt davon betroffen seien. „Auch wenn es schön ist, dass das Klinikum Merzig im Leistungsangebot als vollwertiges Krankenhaus erhalten bleiben kann, so schade ist es, dass unser Wunsch, dass das Klinikum Merzig in seiner bisherigen Form und mit einem vollumfassenden Leistungsangebot erhalten bleibt, nicht erfüllt werden kann“, kommentiert der Verwaltungschef das Zukunftskonzept. Dieses hatten Professor Dr. Jörg Risse von der Beratungsgesellschaft Vicondo Healthcare aus Berlin und Rechtsanwalt Jens Lieser, Generalhandlungsbevollmächtigter im laufenden Insolvenzverfahren des Krankenhauses, am Dienstag angekündigt (wir berichteten).