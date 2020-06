Zahl der Genesenen gestiegen : Nur noch vier Corona-Infektionen im Grünen Kreis

Vier Kommunen im Kreis frei von Corona-Patienten.

Die Zahl der Menschen, die sich von ihrer Infektion mit dem Coronavirus erholt haben, ist im Landkreis Merzig-Wadern wieder gestiegen. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, gelten nun 202 Menschen als genesen – einer mehr als noch am Donnerstag. Somit leiden aktuell nur noch vier Menschen an einer Corona-Infektion. Wie der Kreis weiter mitteilt, stammen zwei Erkrankte aus Wadern sowie jeweils einer aus Merzig und Perl.