Merzig-Wadern : Arbeitslosigkeit unter Vorjahresniveau

Der Arbeitsmarkt im Landkreis verliert leicht an Dynamik, sagt die Arbeitsagentur. Foto: dpa/Jens Kalaene

Merzig-Wadern Monatsbericht der Agentur für Arbeit: Im Landkreis Merzig-Wadern lag die Arbeitslosenquote im Juni bei 4,0 Prozent.

2218 Frauen und Männer waren im Juni 2019 im Landkreis Merzig-Wadern arbeitslos gemeldet, 20 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,0 Prozent, 0,1 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Rückgang um 0,1 Prozentpunkte in der Quote und um 42 Personen in der absoluten Zahl. „Die Arbeitslosenzahl liegt zwar noch leicht unter der des Vorjahres, aber nicht mehr so deutlich wie in den Jahren davor. Dies verdeutlicht klar eine Abschwächung am Arbeitsmarkt“, erläutert Jürgen Haßdenteufel, Leiter der Agentur für Arbeit Saarland. „Dieser Trend dürfte in den kommenden Monaten anhalten.“

Daran dürfte auch eine nach wie vor hohe Nachfrage von Betrieben nach Fachkräften und ein Anstieg der von der Arbeitsagentur akquirierten Arbeitsstellen nichts ändern. „Gut sieht es aktuell aus für Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für dieses Jahr sind“, sagt Haßdenteufel weiter. „Wir haben noch fast 1000 offene Ausbildungsstellen verfügbar und wer sich bis jetzt noch nicht bei der Berufsberatung gemeldet hat, sollte diese Chancen schnell nutzen“.

Info Merzig-Wadern auf Platz zwei im Land Die Arbeitslosenquoten aller saarländischen Landkreise im Vergleich: Landkreis St. Wendel: 3,2 Prozent,Landkreis Merzig-Wadern: 4,0 Prozent, Landkreis Saarlouis: 4,7 Prozent, Saarpfalz-Kreis: 4,8 Prozent, Landkreis Neunkirchen: 6,6 Prozent, Regionalverband Saarbrücken: 8,6 Prozent.

Info Unternehmen haben 194 offene Stellen gemeldet Unternehmen der Region haben 194 Stellen zur Besetzung gemeldet, 17 mehr als im Mai und 16 weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn wurden 1146 offene Stellen gemeldet, 12 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Aktuell stehen rund 950 freie Jobs zur Verfügung. Die überwiegende Zahl der Jobangebote wurde in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel und im Gastgewerbe gemeldet. Auch im Verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe, im Logistiksektor sowie im Bereich Erziehung und Unterricht gab es zahlreiche offene Stellen.

Info Regionale Entwicklung im Landkreis Geschäftsstelle Merzig (Kreisstadt Merzig, Mettlach, Perl, Beckingen): 1357 Arbeitslose (plus 22 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 3,9 Prozent. Geschäftsstelle Wadern (Stadt Wadern, Losheim, Weiskirchen): 861 Arbeitslose (minus 64 zum Vorjahr), Arbeitslosenquote: 4,0 Prozent.

Info Ausbildungsmarkt und unbesetzte Stellen Im Kreis Merzig-Wadern suchten seit Beginn des Ausbildungsjahres im vergangenen Oktober 353 junge Menschen eine Ausbildungsstelle über die Arbeitsagentur, 38 mehr als vor einem Jahr (plus 12,1 Prozent). Gleichzeitig wurden 647 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 124 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 23,7 Prozent). Am statistischen Zähltag im Juni waren noch 368 Stellen unbesetzt und 133 Jugendliche unversorgt. Offene Ausbildungsstellen gibt es noch in allen Berufsbereichen. Am häufigsten werden im Kreis Merzig-Wadern Auszubildende für folgende Berufe gesucht: Kaufmann/-frau im Einzelhandel (26), Industriekaufmann/-frau (21), Bankkaufmann/-frau (16), Elektroniker/in für Betriebstechnik (15), Elektroniker/in- Energie-/Gebäudetechnik (14), Fachverk.-Lebensm.handwerk - Fleischerei (11), Industriemechaniker/in (11), Fachkraft - Lagerlogistik (11), Kaufman/-frau - Büromanagement (10).

Bei der Agentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen im Juni bei 975, das waren 59 mehr als im Mai und 70 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 36 auf 134 im Vergleich zum Vormonat und um 28 im Vergleich zum Vorjahr. In der Altersgruppe 50plus waren 440 Menschen arbeitslos gemeldet, 14 mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter im Landkreis Merzig-Wadern ist die Arbeitslosigkeit im Juni um 39 auf 1243 gesunken. Damit lag sie um 112 unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren erhöhte sich im Juni um 27 auf 132, das waren 26 mehr als vor einem Jahr. 371 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um 26 verringert.

40 Prozent der beim Jobcenter registrierten Arbeitslosen waren gleichzeitig auch langzeitarbeitslos – also bereits länger als ein Jahr gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Juni 497. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 92.

Die Unterbeschäftigung lag im Landkreis Merzig-Wadern im Juni mit 3250 Personen um 3,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug 68 Prozent. Der Arbeitsmarkt wurde durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen um weniger als ein Drittel entlastet.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Es wird unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen beziehungsweise ohne die Zuweisung zu einem Sonderstatus die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde. Mit dem Konzept der Unterbeschäftigung werden Defizite an regulärer Beschäftigung umfassender erfasst und realwirtschaftliche bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt besser erkannt.