Rosenmontagumzug in Wadern : Waderner revolutionieren Gaudiwurm

Info

Prinzessin Linda I., Prinz Frank I. und Kinderprinzessin Anna-Lena I. regieren die Waderner Narren. Am Fetten Donnerstag, 20. Februar, steht die Rathauserstürmung auf dem Marktplatz an. Die Kappensitzung der KG 1897 in der Herbert-Klein-Halle steigt am Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr unter dem Motto „Zirkus der 40er und 50er Jahre“.

Der Kartenvorverkauf startet am 8. Februar, 10. Uhr, im „Treff am Markt“. Weitere Infos und Anmeldungen per Mail an: stephan.regert@t-online.de.