Neues Ehrenmal in Noswendel Ein neues Ehrenmal zum Gedenken

In diesem Jahr wurde der Volkstrauertag in der Stadt Wadern zu einem besonderen Ereignis, in dessen Mittelpunkt die Einweihung des neu restaurierten Ehrenmals als Gedenkstätte für die Opfer der beiden Weltkriege stand. Für viele Bürgerinnen und Bürger aus Noswendel war dies eine Herzensangelegenheit, was auch am zahlreichen Besuch der Feierstunde auf dem Friedhof zu erkennen war. Die Freiwillige Feuerwehr Noswendel und der Männergesangverein Lockweiler-Krettnich-Noswendel umrahmten die Feier.