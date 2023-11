Bücher im Karl-May-Stil Neues von Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar

Ein eigenes Buch schreiben: Mit dem Gedanken spielen Viele, aber die Wenigsten setzen ihn tatsächlich in die Tat um. Helmut Wein ist einer von ihnen: Der gebürtige Merziger lebt mittlerweile in Hannover und verfasst Bücher im Karl-May-Stil. Mit dem Schreiben hat der 82-Jährige erst im Rentenalter angefangen, seine Passion zu Karl May jedoch bereits vor mehr als 70 Jahren entdeckt: „Damals, als wir Kinder waren, gab es keine andere Abenteuer-Literatur als Karl May. Und die Faszination hält auch bis heute noch an“, erzählt Wein.