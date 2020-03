Wadrill Stadt Wadern findet einen Pächter für Almhütte bei Stadtteil Wadrilltal.

An Ostern wird die Hochwaldalm in Wadrill wieder öffnen. Auf SZ-Anfrage hat die Stadt Wadern gestern einen entsprechenden Bericht des Saarländischen Rundfunks (SR) bestätigt. Für die Almhütte hat die Stadt einen neuen Pächter gefunden. Vier Bewerber hatten demnach ihren Hut in den Ring geworfen. Künftig wolle der Wirt Gäste in die Blockhütte auf der Alm locken – mit kleinen Mahlzeiten und kühlen Getränken. Die Vorbereitungen auf die Saison laufen laut Mitteilung aus dem Rathaus auf Hochtouren. Daran sei noch im Spätsommer vergangenen Jahres nicht zu denken gewesen: Der alte Pächter hatte laut SR auch deswegen aufgehört, weil der Strom an der 564 Meter hoch gelegenen Almhütte immer wieder ausgefallen war. Mittlerweile sorgten eine Blockheizkraftwerk und eine damit verbundene Photovoltaikanlage für eine autarke Versorgung mit Strom auf der Alm. 55 000 Euro hatte die Stadt Wadern dafür investiert, 40 Prozent davon kamen aus Zuschüssen des Landes. Die Hochwald-Alm liegt am Saar-Hunsrück-Steig und ist damit Anlaufpunkt für viele Wanderer oder auch Radfahrer.