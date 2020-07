Aktuelle Zahlen : Neuer Corona-Fall im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen im Grünen Kreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist erneut gestiegen. Wie der Landkreis mitteilte, ist ein Einwohner der Gemeinde Losheim am See positiv auf das neuartige Virus getestet worden.

Der neue Fall steht im Zusammenhang mit den beiden Infektionen in der Kindertagesstätte (Kita) Sonnengarten in Losheim, wie der Kreis weiter erläutert. Die Kita ist derzeit geschlossen (die SZ berichtete).

Derzeit gibt es drei aktive Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern – eine in Perl, eine in Weiskirchen und eine in Losheim am See. Seit Beginn der Pandemie hatten sich nach Zahlen des Landkreises 222 Menschen angesteckt. 217 gelten wieder als genesen, zwei sind mit Corona verstorben.