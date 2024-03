Neuer „Zubringer“ zum Pilgerweg Eine blaue Muschel auf gelbem Grund weist den Weg bis nach Santiago de Compostela

Im Ganz der Sonne scheint sich die Saar wie ein silbernes Band durch die Landschaft zu ziehen – so fantastisch ist der Ausblick, der sich von der Merziger Kreuzbergkapelle aus bietet. Längst ist die kleine Kirche, die über den Dächern der Kreisstadt thront, ein beliebter Favorit unter den Ausflugsorten – nicht nur im Sommer. Jetzt kommt der Kapelle eine weitere Ehre zu teil: Sie ist ein Etappenziel auf der neuen Zuwegung zum Jakobsweg. Diese rund 37 Kilometer lange Route beginnt an der Pfarrkirche Sankt Peter in Merzig. Die traumhaft schöne Strecke führt über mehrere Wanderwege, vorbei an der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Lutwinus in Mettlach und der Orscholzer Kirche St. Nikolaus. Durch die Kesslinger Schleife geht es weiter durch Borg und Perl bis nach Frankreich. Am Samstag, 23. März, nimmt die St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland nach den Worten ihrer Präsidentin Birgit Heinrich dieses neue Teilstück in Besitz.