Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps aus dem Naturpark Saar-Hunsrück : Was wilder Thymian so alles kann

Feldthymian wächst im Naturpark Saar-Hunsrück. Foto: Naturpark/VDN/Brunhild Fischer

Merzig-Wadern Feldthymian ist auch in unserer Region zu finden. Was die Pflanze so alles kann und wozu sie verwendet werden kann, erläutert der Naturpark Saar-Hunsrück.

Der Feldthymian – auch als Quendel und bei Hildegard von Bingen bekannt – wächst im Naturpark Saar-Hunsrück. Er hat dieselben heilkundlichen Wirkungen wie der Gartenthymian. Der Naturpark erläutert, was die Pflanze alles kann.

Vom Thymian werden Blätter, Blüten und Triebe verwendet. Gerade die verdauungsfördernden Eigenschaften des Wilden Thymians machen laut Naturpark schwere und fettige Speisen wie Fleischgerichte besser bekömmlich. Auch für deftige Eintöpfe und Suppen sei es ein passendes Gewürzkraut. Aromatisch sei auch die Quendelbutter mit Schalotten, Zucker oder Honig und Wein sowie Thymianlikör oder Tee.

Der lateinische Name ist Thymus serpyllum. Thymian sei bei Eisenmangel fördernd, betont der Naturpark. Die Pflanze sei antibakteriell, beruhigend, blutstillend, entzündungshemmend, krampf- und schleimlösend, hustenstillend und schweißtreibend. Wertvolle Inhaltsstoffe der Pflanze sind Thymol, ätherisches Öl, Carvacrol, Borneol, Pinen, Cymol, Gerbsäure, Gerbstoffe, Triterpene, Bitterstoff, Harz, Saponine und Eisen.

Lesen Sie auch Wissenswertes für Kinder : Broschüre des Naturparks Saar-Hunsrück zeigt Welt der Streuobstwiesen

Das Wildkraut ist in der Heilkunde nach Worten des Naturparks vor allem bei der Linderung von Atemwegserkrankungen geeignet. Darüber hinaus wirke Thymian aber auch bei Blähungen, Bronchitis, Durchfall, Ekzemen und Erkältungen. Weitere Anwendungsgebiete seien Gelenk-, Hals- und Hautentzündungen, Husten, Magen-Darm-Beschwerden, Nervenschwäche, Schlaflosigkeit, Sodbrennen, Wechseljahresbeschwerden und Wunden.

Der Feldthymian wächst auf durchlässigen Böden, sonnenexponierten Standorten, in Gärten sowie auf Wiesen, Feldern, Äcker und an Wegrändern. Die Blätter sind immergrün und fallen im Winter nicht ab, beschreibt der Naturpark die Pflanze. Die Blütezeit ist von Juli bis September und die Wildpflanze verströmt einen würzig-aromatischen Duft. Vom Quendel werde das blühende Kraut ohne die verholzten Teile gesammelt. Die Blätter lassen sich das ganze Jahr über sammeln, sind aber besonders aromatisch vor der Blüte in den Monaten Mai und Juni.