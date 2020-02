Umzüge im Kreis Merzig-Wadern: Narren trotzen stürmischen Böen

Bunt ging’s zu bei den Umzügen, die sich durch den Kreis schlängelten – ein paar Impressionen.

Merzig-Wadern (leis/rup/eb/wkr) Die Tristesse an Fastnachtssonntag und Rosenmontag konnte den Fastnachtern die gute Laune nicht vermiesen. Trotz stürmischem Wetter feierten sie ausgelassen bei den Umzügen. Fantasievolle Kostüme, jede Menge Wurfmaterial, viel Allez Hopp und jede Menge Musik: Bis Aschermittwoch ist es ja noch ein bisschen hin, und niemand will so recht daran denken, dass es mit der schönen Zeit dann wieder vorbei ist. Also noch einmal die Hände zum Himmel und auf zu einer Polonaise.