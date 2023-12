Alle Preisträger im Überblick Diese jungen Leute aus dem Kreis wurden für besondere Leistungen geehrt

Kategorie „Sportlich Team“: Manuel Becker, Patrick Meyer, Collin Flamann, Luis Labouvie (TV Düppenweiler), Saarlandmeister U 12 männlich/Mix im Volleyball; Marie Blum, Leni Boldorf, Johanna Coassin, Amelie Geber, Emilia Hoffmann, Lilith Koster, Jenny Kraemer, Anna Schiffmann, Leni Selzer, Clara Ströker, Lene Ströker, Ella Will (PWG), Landessieg bei „Jugend trainiert für Olympia“ und Sieg bei Ländervergleichswettkampf mit Frankreich in der Leichtathletik Klasse WK IV; Jana Adler, Mia Backes, Amelie Geber, Lea Heinbuch, Tilda Jager, Emma Maier, Lina Palz, Svea Schulze, Clara Ströker, Lene Ströker, Ella Will (PWG), Landessieg bei „Jugend trainiert für Olympia“ und zwölfter Platz beim Bundesfinale im Fußball WK IV; Mira Anderson, Sina Deutsch, Alina Ehm, Paula Emmerich, Anna Laskodi, Ella Leixner, Mia Lena-Maas, Hedda Lui, Eva Pangoup Heuntang, Julia Roth, Alicia Schulien, Luisa Schwarzenbarth (PWG), Landessieger und Platz zehn beim Bundesfinale im Basketball WK IV; Noah Heinbuch, Nicolas Ludwig, Leo Selzer, Ted Ullinger, Jakob Dillschneider (PWG), Landessieger im Tennis WK IV; Alina Ehm, Celine Fixemer, Fabienne Fixemer, Vanessa Kitler, Ella Leixner, Leni Naumann, Greta Bochem, Julia Roth, Sarah Scharding, Alicia Schulien, Noelle Schütz (PWG), Landessieger im, Handball WK II; Celine Müller, Katharina Ferber, Mira Müller, Sophie Schuhmacher, Leni Rautenberg, Laura Kolb, Mathilda Barth, Isabelle Külzer, Mari Müller, Romy Junk, Lenja Schlink, Nadesha Metzdorf, Janne Knoch (GaS), Landessieger und Bundesfinale Platz 16 im Handball WK III; Liah Bies, Marie Blum, Amar Boussi, Mia Hergenräder, Mia Nowak, Lenya Raffaele, Clara Ströker, Lene Ströker, Sophie Tamble, Ella Will (PWG), Landessieger im Handball WK IV; Paul Klein, Matthias Ehm, Lennard Schumacher, Felix Klein, Tim Glöckner, Jakob Will, Jonas Friedrich, Sebastian Lellig, Nevio Heinz, Gabriel Kopp, Leo Hoffmann, Mathis Goldau, Lennart Hahn, Luca Schöneberger, Liam Larroque, Pit Laux (HSV Hilbringen-Merzig), Saarlandmeister und dritter Platz Pokalfinale der Handball C-Jugend.